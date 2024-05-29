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- 中国水墨画花鳥画大型教科書㊤㊦冊人気画家徐湛著水墨画教室必備品美術教育の座右の書
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商品詳細
中国水墨画、花鳥画、彩墨画大型教科書㊤㊦二冊セット大人気水墨画家 徐 湛著描き方から作品までわかりやすく、自学自習でもうまく出来る素晴らしい教材。水墨画教室必備品、美術教育の座右の書、希少貴重です。
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