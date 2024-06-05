【新品】中国書籍： 茶叶密码(修订本)

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ご覧いただきありがとうございます(^^)♡即購入大歓迎です！プロフィールもご覧頂けると嬉しいです。#POTATO中華書庫#POTATO中国語中国茶の本↑こちらも是非ごらんくださいませ。▼商品情報▼当Shopにて中国より直輸入しました新品書籍です。书名:茶叶密码(修订版)作者:郝连奇著出版社名称:华中科技大学出版社ページ数：265頁サイズ：約240mm×170mm×23ｍｍ重量：約730g2022年3月第2版第4次印刷装帧:平装■内容介绍“决定写这本书的时候，已经学茶23年了。我一直有一个梦想，能够用很通俗的语言，说明白茶叶里的物质，以及对人体的好处，然后把它整理成一本册子，来指导人们如何科学泡茶、科学饮茶。这个念头充盈着我学茶的点滴时光，也成为了我多年努力的目标和前进的动力。”——郝连奇本书并不是茶叶学术性的研究类书籍，只是一本茶叶科普类图书。目的并不是在茶叶生物化学、审评与实验上进行深度探索，而是定位为一本有关茶的普及型小册子。这本书告诉我们，茶叶主要含有哪些神奇的物质，影响我们口味的是哪些物质，对我们有保健功能的又是哪些物质。本书的价值在于将复杂难懂的茶叶生物化学术语变成通俗易懂的语言。让神秘的化合物能够看得见、喝得到，变成可观、可感、可触碰的东西。在富有趣味的表述中，不仅知道了怎样泡好一壶茶，而且明白了茶对健康的意义。中国から入荷したばかりの新品未使用品ですが、角など多少ダメージ感あります。中国からの輸入書籍について、ご理解のある方のご購入をお願い致します。#POTATO中華書庫#POTATO中国語料理の本#POTATO中国語中国茶の本中国語漢語中文汉语中文中国语教科書中国語の本中国の本読本読物副読本点心飲茶中国文化参考書烏龍茶ウーロン茶雲南茶 プーアル茶 中国語書籍