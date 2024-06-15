ニンテンドー 3DS LL

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ごらん頂きありがとうございます！3DS本体、純正充電器、ソフト8本（内2本はケース無し）になります！元々使っていたものですが引越す時に不要だと判断したので出品します大きな傷は本体前面の凹み（画像4枚目）があります、詳しい状態は画像をご覧下さい通電確認済み、ボタンも全ボタン動作に問題はありませんソフトも問題なくプレイ可能ですNintendoニンテンドー3DSLLゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo#3DS本体#ドラゴンクエストⅩⅠ#ポケットモンスター#ポケモン#スマブラ#ポケットモンスターX#ポケットモンスターY#大乱闘スマッシュブラザーズお値引、配送方法の変更の相談コメントまでよろしくお願いします！