ニンテンドー 3DS クリアブラック 本体

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商品詳細
■出品内容・3ds本体【タッチペン有】・印刷物・ARカード・充電器・充電台・外箱内箱※メモリーカードは付属しません。■状態中古品動作確認済スティック・ボタンすべて正常に動作しました。タッチ画面も問題ありません。経年劣化による傷や汚れはありますが、楽しくお使いいただけるように簡易清掃しています。細かな点が気になる方、美品をお求めの方はご遠慮ください。#任天堂#Nintendo#DS
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