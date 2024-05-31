帯付属初回限定盤Mrs. GREEN APPLE WanteD! WanteD!

帯付属初回限定盤Mrs.GREENAPPLEWanteD!WanteD!「Mrs.GREENAPPLE」Mrs.GREENAPPLE#MrsGREENAPPLE#Mrs_GREEN_APPLE#CD・DVD#ミセスグリーンアップル即購入OKです。コンビニ払いの方は、12時間以内にご入金をお願いいたします。タイトルと商品画像にてご確認をお願いいたします。帯、ディスクケース、歌詞カードジャケット、DISC2枚組（CD+DVD）付属。中古品ですが全体的に良い状態です。帯にヨレと折れがあります。ディスクケースにスレキズがありますが、割れなどの破損はなく全体的に良い状態です。ジャケットも目立つダメージはなく全体的に良い状態です。ディスク盤面は目立つキズなどなく全体的に良い状態です。できる限り分かる範囲で画像および説明文に記載しておりますが、過度に状態を気にされる場合は、ご購入をお控えください。他にも関連グッズを出品中ですので、ご覧ください。#astroミセスグリーンアップルaaaaaa同梱発送も承ります。



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