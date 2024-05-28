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f(x) アンバー　4walls cowboy 日本盤　トレカ
商品番号 O43655312638
商品名

f(x) アンバー　4walls cowboy 日本盤　トレカ
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

f(x)アンバーの日本盤4walls/cowboyのトレカです。目立った傷などはないと思いますが、素人保管なので神経質な方はご遠慮ください。気になる点があればコメントにて購入前にお願いいたします。f(x)アンバー　クリスタル　ルナ　ソルリ　ビクトリア　amber下記、私のf(x)関連出品。#森のエフエックス
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