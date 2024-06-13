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ps4 本体cuh-1100a
商品番号 R21267506825
商品名

ps4 本体cuh-1100a
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 5,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ps4本体コントローラーなし電源ケーブルのみ付属動作確認、初期化済み
http://narcologia.ru/goods/organization552662.html
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