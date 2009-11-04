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リボルテック　どこでもいっしょ　ハロウィンver TORO/KURO
商品番号 R91132964273
商品名

リボルテック　どこでもいっしょ　ハロウィンver TORO/KURO
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュアプライズ専用のリボルテックです。写真の状態が全てです、箱にダメージあります。こちらをご理解いただきご購入よろしくお願いします。
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