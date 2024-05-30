洋書◆フランスの名画 画集 作品写真集 本 ルノワール モネ セザンヌ 絵画

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商品詳細
■発行年1993年■言語英語■ページ数／厚さ318ページ／厚さ約2.4cm■装丁／サイズペーパーバック／（約：縦29.1cm×横24.8cm)■状態について中古本となります。若干の表紙の擦れや折れ目があります。本の天部にシミがあります。ページ全体的に折れ目があります。
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