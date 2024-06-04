ソ連は日本を核攻撃する : 対ソ防衛日本の戦略 希少本

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商品詳細
初版、帯付きです。小口に染みありますが中は日焼け程度です☆「ソ連は日本を核攻撃する:対ソ防衛日本の戦略」中川八洋定価:-#中川八洋#中川_八洋#本#社会／政治・軍事#最後通牒#日本防衛戦略#第三次世界大戦
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