スチールブックのみ　アーマードコア6 コレクターズエディション　限定版 特典

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商品詳細
アーマードコア6限定版特典スチールブックacⅥARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICONコレクターズエディションのうち、同梱物のスチールブックのみの出品となります。未使用品になります。他にも同梱物を出品しております。キャンペーン実施中のまとめ買いにも対応いたしますので、よろしければご検討ください。ゆうパケットにて発送いたします。質問お気軽にどうぞ。よろしくお願いいたします。
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