NINTENDO 64 ピカチュウ 本体のみ

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商品詳細
Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ピカチュウブルーゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ本体のみの販売です☺︎電源ケーブルはありましたが、テレビに繋ぐケーブルとコントローラーは見当たらなかったです。ご理解下さい(.ˬ.)\"裏面のゴム？部分が1部無くなっています！#任天堂#Nintendo
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