新品未開封DEXCORE 会場限定CD METEMPSYCHOSIS.WHITE

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Vijuttoke20年9月号「DEXCORE」インタビュー | club Zy.



DEXCORE】1st Full Album [METEMPSYCHOSIS.] 名古屋・東京でのリリース ...



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異色のヴィジュアル系バンドとして不動の人気を誇るDEATHGAZEのドラマー直樹が中心となり結成、2016年10月28日に始動したバンド。激しいドラミングと唸るベース、それとは対称的に甘く繊細な印象のボーカルが最大の魅力。10/10のワンマンライブで販売されたCDです。新品未開封です。デクスコア激架神梦斗澄伶司DEATHGAZEVentCroixhaku～漆黒ノ時～ビジュアル系XJAPANhidewithspreadbeaverL'Arc～en～CielBUCK-TICKナイトメアNIGHTMAREtheGazettEガゼットFANATIC◇CRISISJanneDaArcAcidBlackCherryPIERROTAngeloDIRENGREYギルガメッシュ黒夢SadsLaputaLa'muleSleepMyDearRouagelynch.SadieシドメガマソアヤビエVersaillesLAREINEアリス九號AliceNineユナイトアルルカンR指定シェルミィアクメ蜉蝣己龍DaizyStripperFestVainqueurSCAPEGOATダウトBORNRAZORBugLugBlu-BiLLioNPIERROTDEZERTDIAURADimlimNazareMEJIBRAYPlasticTreeNoGoDNOCTURNALBLOODLUSTヴィドールPsycholeCemuMIRAGESyndromePhantasmagoria凛-THEENDOFCORRUPTIONWORLD-Due'lequartzMadethgray'llAlieneMa'riageMistofRougeDAS:VASSERLucifer'sundergroundVellaDonnaPENICILLINViViDDIV摩天楼オペラMUCCムックゴールデンボンバー0.1gの誤算 零[Hz]DELUHIVexentAvelcainシビレバシルペンタゴンヴァージュグリモアアンフィルキズ