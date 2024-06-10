Nintendo Switch　スイッチライト　ブルー

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendoニンテンドースイッチライト綺麗に拭いて送りますが指紋跡、液晶傷等、気になる神経質な方は御購入をお控え下さい商品状態は画像より御確認下さい。「本体状態やボタン状態など」↓お届けする商品は以下となります。・NintendoSwitch本体のみ (本体、スティックボタン類は極僅かなスレ汚れなどありますが他、非常に綺麗です。ソフト部分、充電差込口の○部分にひび傷があります。画面にはガラスフィルムが貼られています。画面には微細なスレがありますが良い状態です。画面の画像○部分にスレと小傷、空気が入っている部分があります。)その他の記載にない付属品はつきません。値下げ❌動作確認済(ジャンク品ではありません)未使用品ではありません。使用をしたものになりますので記載以外にもスレや汚れなどがある場合があります。本体は、初期化して送付致します。発送は基本的に当日より、翌日に発送を行います。1557