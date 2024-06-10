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ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト
商品番号 F42109734420
商品名

ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 3,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ニンテンドー3DSLL　ミント×ホワイト」任天堂現在、遊んでいないので出品いたします。ボタン操作、タッチ操作など一通りの動作確認済みです。本体外装に傷、経年劣化はございます。写真にてご確認ください。付属品は本体、SDカードのみです。　SDカード（4GB）タッチペンにも経年劣化にて汚れ等ございます。充電器、ゲームソフトは付属いたしません。以上、ご理解の上ご検討よろしくお願い致します。即購入有、何か確認したい場合はコメントください。任天堂ゲーム本体Nintendo3DSLLNintendo_3DSLL3DS3dsll
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ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト
ニンテンドー3DS LL ミントXホワイト【メーカー生産終了】

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ニュースリリース : 2013年3月12日

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ニュースリリース : 2013年3月12日

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