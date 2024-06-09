ワンピース 一番くじ ラストワン賞 ヤマト

保存用として暗所にて未開封のまま保管しておりましたが、手放すことにしましたm(__)m箱の色落ち、目立つ傷、凹み等はないですがあくまで素人確認ですので他にも細かい傷や凹みがあるかもしれません。神経質な方はご購入をお控えくださいますようお願い致しますm(__)m※初期不良等はメーカーへお問い合わせくださいますようお願いいたしますプチプチに包みダンボールにて梱包、発送致しますのでよろしくお願いいたします！商品内容一番くじワンピースVol.100ANNIVERSARYラストワン賞ヤマトフィギュア×1おまけとして未使用のK賞のマグカップ1点を同梱して発送予定です。不要の場合はご連絡ください。#BANDAISPIRITS#一番くじワンピースvol_100Anniversaryフィギュア#ヤマト#ワンピース#一番くじ#麦わらの一味#onepiece#悪魔の実



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