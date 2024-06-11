ニンテンドー　3DS LL 本体 充電器 SDカードセット

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商品詳細
★本体★充電器★2GBのSDカード★タッチペン（一部凹みあります）以上セットにしてゆうパケットプラスにて発送いたします。本体と充電器動作確認済みです。本体は初期化しています、SDカードは本体にそのまま差しておきます。
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