X JAPAN「RETURNS 完全版」「青い夜 完全版」DVD

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商品詳細
V系関連ほかにも出品中→#V系inu【即購入OK】XJAPAN「RETURNS完全版」「青い夜完全版」LIVEDVD2枚セットです。ケースに若干の傷や凹み、ジャケットの擦れがあります。写真ご確認ください。中古品ということをご理解の上ご検討お願いいたします。別角度の写真やご質問はコメントまでお願いいたします。バラ売りもご相談ください。「RETURNS完全版」1PROROGUEfromWORLDANTHEM2SilentJealousy3SADISTICDESIRE4StandingSex5WEEKEND6HEATHsolo7YOSHIKIdrumsolo8HIDEの部屋9YOSHIKIpianosolo10ARTOFLIFE11CELEBRATION12オルガスム13Tears14紅15X16ENDLESSRAIN17SayAnything「青い夜完全版」1Amethyst(SE)2X3JOKER4DAHLIA5SCARSonmelody6WEEKEND7StandingSex8HEATHsolo9YOSHIKIdrumsolo10HIDEの部屋withPATA11SayAnythingfeaturingTOSHI12ROSEOFPAINfeaturingTOSHI,HIDE,PATA13YOSHIKIpianosolo14紅15ENDLESSRAIN16CELEBRATION17オルガスム18RustyNail19Longing~跡切れたmelody~20Tears(SE)21SayAnything(SE)YOSHIKI HIDE PATA TAIJI HEATH SUGIZO TOSHI エクスタシーレコード
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