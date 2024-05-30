【品】Nintendo3DSLL（メタリックブルー）

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コレクション断捨離のため出品させて頂きます！値下げ交渉、即購入okです。セット内容は本体と充電アダプターのみになります。ネット環境が無いためデータの初期化ができていません。商品画像の通り、本体は色が剥げているのと全体的に使用感がございますが動作に問題ありません。すみっコぐらしのカバーを付けたまま発送させて頂きます。素人管理ですので、上記に関してご理解いただける方のみ購入をお願いいたします。こちらは今月中に購入がなければ処分させて頂きます！質問等ありましたらお気軽にコメントください。何卒よろしくお願いします。#Nintendo3DS#Nintendo3DSLL