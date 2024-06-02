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DVD+CD+DVD-R　上杉昇 / エレクトリックツアー 2018-2019
商品番号 M40252886551
商品名

DVD+CD+DVD-R　上杉昇 / エレクトリックツアー 2018-2019
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 5,460 円
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商品詳細

上杉昇/エレクトリックツアー2018-2019TheMortal初回限定盤＋ファンクラブ限定DVD-R未開封新品です。発売当時保管用に買いました。限定のDVD-Rには下記2曲のカバーのライブ映像が収録されています。・ThePromise　(ChrisCornell)・IAmAPig　(Two)他アプリでも出品していますので売り切れの際はご了承ください。WANDSal.ni.co猫騙
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