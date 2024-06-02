DVD+CD+DVD-R　上杉昇 / エレクトリックツアー 2018-2019

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商品詳細
上杉昇/エレクトリックツアー2018-2019TheMortal初回限定盤＋ファンクラブ限定DVD-R未開封新品です。発売当時保管用に買いました。限定のDVD-Rには下記2曲のカバーのライブ映像が収録されています。・ThePromise (ChrisCornell)・IAmAPig (Two)他アプリでも出品していますので売り切れの際はご了承ください。WANDSal.ni.co猫騙
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