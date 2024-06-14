放送35周年記念企画 想い出のアニメライブラリー 第89集 銀河疾風サスライガ…

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「放送35周年記念企画想い出のアニメライブラリー第89集銀河疾風サスライガーVol.2〈2枚組〉」塩沢兼人/麻上洋子/四辻たかお定価:￥20000#塩沢兼人#麻上洋子#四辻たかお#CD・DVD#銀河疾風サスライガー#サスライガー#銀河疾風#アニメライブラリー合計約５１６分、第２３話～最終話まで収録されていますブルーレイになります。どうぞ宜しくお願いします(^-^)