2023年度版 宅建士テキスト＆問題集

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商品詳細
●「2023年度版みんなが欲しかった!宅建士の教科書」滝澤ななみ定価:￥3000●↑と同シリーズ12年過去問題集定価:￥2600●↑と同シリーズ問題集本試験論点別定価:￥2500割高になりますがバラ売りも可能ですので、ご希望の方はコメントをお願いします。※書き込みは無しですが、赤い本の表紙に若干折れがあるので写真2枚目を確認お願いします。#滝澤ななみ#滝澤_ななみ#本#社会／一般
http://narcologia.ru/goods/passivity227683.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce467455.html
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