ニンテンドー 3DS メタリックレッド　充電器付き

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商品詳細
Nintendoニンテンドー3DSメタリックレッド充電器付き動作確認済み保護フィルムを貼り付けしています。本体、ペン、SDカード、充電器、充電ケーブルの箱無し出品となります。中古品であることをご理解いただきますよう宜しくお願いします。ゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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