新品ソフト３本セット【新品未開封・XBOX360北米版】

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■商品説明１）『ダンジョンシージ3』は、過去のシリーズを手掛けたGasPoweredGamesのロールプレイングゲーム『ダンジョンシージ』シリーズの第三作である。前作『ダンジョンシージ2』以来7年ぶりの作品。本作はObsidianEntertainmentが開発を担当している。初リリース日：2011年6月17日モード：マルチプレイヤーコンピュータゲームジャンル：アクションロールプレイングゲームシリーズ：ダンジョン・シージ開発元：オブシディアン・エンターテインメントプラットフォーム：Xbox360販売元：スクウェア・エニックス、アイドス２）『バイオハザードオペレーション・ラクーンシティ』は、カプコンのサードパーソン・シューティングゲームおよびホラーゲームである。開発はカプコンとSlantSixGames。初リリース日：2012年3月20日モード：マルチプレイヤーコンピュータゲームシリーズ：バイオハザードシリーズ販売元：カプコンプラットフォーム：Xbox360開発元：SlantSixGames、カプコンジャンル：サバイバルホラー、サードパーソン・シューティングゲーム３）Destinyは、SF・オープンワールド設定のオンライン・マルチプレイヤー・アクションロールプレイングゲーム・FPSゲーム。初リリース日：2014年9月9日モード：マルチプレイヤーコンピュータゲームプラットフォーム：Xbox360ジャンル：ファーストパーソン・シューティングゲーム、MMO、アクションロールプレイングゲーム開発元：バンジー、ラディカル・エンターテインメント、ハイ・ムーン・スタジオノミネート：英国アカデミー賞ゲーム部門マルチプレイヤー賞■商品状態・付属品：写真か商品構成説明からご判断ください・商品状態：S（新品未開封）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo