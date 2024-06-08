唐筆　精品 鶴脚 一号,二号　武林邵芝巖精製

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商品詳細
精品鶴脚一号,二号 武林邵芝巖精製です。一号と二号のみになります書道の先生をしていた父の物です、未使用品ですが古い為多少の傷汚れなどあります、画像にて確認してください。当方代理出品の為詳細は分かりません。
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