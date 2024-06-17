激レア　Kurt special 20インチ　【ビートルズ】

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。知る人ぞ知る激レア品 イギリス製KurtSpecialです。ビートルズのリンゴスターのファーストシンバルとしてマニアの中で知られる本品ですが、日本での流通はほとんどありません。本品はおそらくニッケルシルバー製、濃いハンマリング、カーブが急等、現行のシンバルから逸脱したスペックをしているため、そのサウンドは独特です。まさに初期のビートルズのレコードで聞くようなパシャパシャとしたサウンドです。またニッケルシルバーという特性上、歪み曲がり、凹みがありますが、問題なく使用できます。また、ビートルズ系のコレクションやお店へのディスプレイにもピッタリかと思われます。ビートルズ、リンゴスターのファンの方はお早めにお買い求めください。
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