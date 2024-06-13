SABIAN Midium thin クラッシュシンバル 17\"

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商品詳細
SabianMidiumthincrashsymbal17インチ1359g使用頻度が少ないため出品します。素直なクラッシュシンバルの音ですが、ミディアムシンウェイトのため煌びやかな感じは残しつつ、音量は適度に抑えられている印象です。重心が低いのでミニキットならクラッシュライドとしても使えると思います。プチプチに包んで段ボールに入れて発送します。自宅保管につき気になる方はご遠慮ください。即購入歓迎です！種類...クラッシュシンバル
http://narcologia.ru/goods/Stanford17173.html
http://narcologia.ru/goods/Adder239775.html
http://narcologia.ru/goods/pompous763023.html
SABIAN HH 17インチ Medium Thin Crash 1318g セイビアン クラッシュ ...
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AA MEDIUM THIN 17
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HH THIN CRASH 17
SABIAN HH 17インチ Medium Thin Crash 1318g セイビアン クラッシュ ...
SABIAN AAX-17TC-B Thin Crash Brilliant 17インチ クラッシュシンバル ブリリアント セイビアン
SABIAN SNP-17CS 17
SABIAN AA ROCK CRASH 19インチ 1990g セイビアン クラッシュシンバル ...
SABIAN AAX-17TC-B AAX THIN CRASH 17インチ クラッシュシンバル
SABIAN HHX-18TC シンクラッシュシンバル 18インチ 【HHXシリーズ ...
SABIAN ( セイビアン ) HH MEDIUM THIN CRASH 16
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