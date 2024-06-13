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SABIAN Midium thin クラッシュシンバル 17\
商品番号 F22124913999
商品名

SABIAN Midium thin クラッシュシンバル 17\"
ブランド名 セイビアン
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SabianMidiumthincrashsymbal17インチ1359g使用頻度が少ないため出品します。素直なクラッシュシンバルの音ですが、ミディアムシンウェイトのため煌びやかな感じは残しつつ、音量は適度に抑えられている印象です。重心が低いのでミニキットならクラッシュライドとしても使えると思います。プチプチに包んで段ボールに入れて発送します。自宅保管につき気になる方はご遠慮ください。即購入歓迎です！種類...クラッシュシンバル
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