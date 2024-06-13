SABIAN Midium thin クラッシュシンバル 17\"

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SabianMidiumthincrashsymbal17インチ1359g使用頻度が少ないため出品します。素直なクラッシュシンバルの音ですが、ミディアムシンウェイトのため煌びやかな感じは残しつつ、音量は適度に抑えられている印象です。重心が低いのでミニキットならクラッシュライドとしても使えると思います。プチプチに包んで段ボールに入れて発送します。自宅保管につき気になる方はご遠慮ください。即購入歓迎です！種類...クラッシュシンバル