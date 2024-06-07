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奥田民生 THE VERBS ギターピック 本人使用
商品番号 Y16013127430
商品名

奥田民生 THE VERBS ギターピック 本人使用
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2010年に民生さんがギタリストとして参加されていたTHEVERBSの日本ツアー「JAPANTRIP2010」で実際に使用されていたギターピックです。数箇所に使用された際の傷もあります。このツアーは全5公演と少なく、近年では活動もない状態なので大変貴重なお品だと思います。長期自宅保管していた物になります。その旨ご了承の上ご検討ご購入をお願いします。即購入OK値段交渉中でも先に購入して頂いた方が優先となります。どうぞ宜しくお願いします！
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奥田民生 THE VERBS ギターピック 本人使用-levercoffee.com
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