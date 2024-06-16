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商品詳細
作家名 箱に記載あり（写真参考）作品名 中国青田石 山水中国青田石製の楼閣山水を彫った置物です。細密に仕上げられておりオブジェや床飾りなどにどうぞ●サイズ高さ 17.8cm横幅 31.4cm●付属品共箱付 木製置き台付●状態目立った傷や汚れはありません。美術品 工芸品 骨董 古民具 古道具 中古 レトロ 江戸 明治 大正 昭和 アンティークヴィンテージ 茶道具 煎茶 中国美術 歴史中国古玩 細密細工 玉石砡石 山水風景
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中国青田石 山水 置物 - 彫刻/オブジェクト
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