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中国青田石　山水　置物
商品番号 Q39611755574
商品名

中国青田石　山水　置物
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 5,720 円
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商品詳細

作家名　箱に記載あり（写真参考）作品名　中国青田石　山水中国青田石製の楼閣山水を彫った置物です。細密に仕上げられておりオブジェや床飾りなどにどうぞ●サイズ高さ　　17.8cm横幅　　31.4cm●付属品共箱付　木製置き台付●状態目立った傷や汚れはありません。美術品　工芸品　骨董　古民具　古道具　中古　レトロ　江戸　明治　大正　昭和　アンティークヴィンテージ　茶道具　煎茶　中国美術　歴史中国古玩　細密細工　玉石砡石　山水風景
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