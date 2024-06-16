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HAO COLLECTION 武藤敬司
商品番号 E94565183062
商品名

HAO COLLECTION 武藤敬司
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入して一度開封しましたが、その後箱にしまったまま飾っていました。箱には経年による汚れや、変色があります。中古品であることをご理解いただける方、ご購入よろしくお願い致します。#新日本プロレス#全日本プロレス#グレートムタ#武藤敬司#HAO
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate292348.html
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