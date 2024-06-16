HAO COLLECTION 武藤敬司

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商品詳細
購入して一度開封しましたが、その後箱にしまったまま飾っていました。箱には経年による汚れや、変色があります。中古品であることをご理解いただける方、ご購入よろしくお願い致します。#新日本プロレス#全日本プロレス#グレートムタ#武藤敬司#HAO
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