まとめ売り UR アルセウスVSTAR ミュウex 151 VSTARユニバース

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UR2枚セットです。開封後直ぐスリーブに入れて保管。ミュウの表面真ん中辺りに横線があります。その他少し裁断面は粗いですが、白かけ等は問題ないと思います。素人目ですので見落としがあるかもしれませんので、神経質な方、完美品をお探しの方はご購入をお控え願います。画像をご確認頂きご納得の上、ご購入をお願い致します。一律プレイ用でお願い致します。⁡折れ·水濡れ対策をして発送します。⁡ご質問はお気軽にどうぞ。他にも出品しております。Vユニ