ＤＸ ゲーマドライバー　キメワザスロットホルダー　仮面ライダーエグゼイド

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コレクション用に保管していたベルトを整理の為出品します。元々中古品で買ったものを保存していた為、使用度や小キズはありますが、それぞれ動作確認はできております。美品ではない為、エグゼイドを好きになられた方やお子さんが遊ばれる用に適しています。★商品内容と状態・ゲーマドライバーレベル3ガシャット挿入部付近の塗装剥げ。シール部分に傷が見られます。・キメワザスロットホルダーキメワザのボタン付近に塗装剥げみられます。・マイティアクションXガシャットアクリル面の全面に擦り傷があります主人公エグゼイドの主に使用するガシャットです。・爆走バイクガシャット擦り傷は軽微ですが、アクリル面に使用感はあります。仮面ライダーレーザーの使用するガシャットです。・ゲキトツロボッツガシャット(ＳＧ)アクリル面に軽微な擦り傷みられます。食玩版は発光はしませんが、単体で変身音声鳴らせます。主人公のエグゼイドレベル3に使用するガシャットです。ベルト帯、ベルト止めついてます。★注意事項ゲキトツロボッツは食玩、他はすべてＤＸ版です。電池は付属していません。箱・説明書は付属していません。★発送方法きれいにアルコール消毒し、ビニールとプチプチで保護したうえでダンボールに入れて発送させて頂きます。キメワザスロットホルダーは現在再販されてないので、入手がしづらくなっています。放送終了していますが、未だに人気のある玩具となります。ぜひお手にどうぞ。#仮面ライダー#仮面ライダーエグゼイド#ガシャット#バンダイ#キメワザ#レジェンドライダー#ゲーマドライバー#ゲーマードライバー#変身ベルト人気キャラクター...仮面ライダーエグゼイド