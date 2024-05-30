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HX-MICQC
商品番号 T41778561609
商品名

HX-MICQC
ブランド名 キングストン
特別価格 税込 5,978 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HyperXHX-MICQC-BKKingstonTechnology#KingstonTechnology#HyperXHX_MICQC_BK高性能のマイクです。ライブ配信や動画のナレーション撮りなど幅広く活躍できるかと思います。箱から出してリモートワークで使おうと思っていましたが、結局使わず別のマイクで仕事していましたので美品の内に出品します。ほぼ未使用(動作チェックで1回使用)ですが箱から出していましたので目立った傷汚れ無しのステータスにしております。
http://narcologia.ru/goods/tenet592063.html
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