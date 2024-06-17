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セレビィv sa プロモ
商品番号 C20314470976
商品名

セレビィv sa プロモ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,244 円
在庫状況 あり

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商品詳細

必ず、プレイ用でお願いしますコレクション用をお求めの方は購入をお控えください。また、神経質な方や完全美品を求める方は購入はお控えください。一度人の手に渡ったものということをご考慮ください。メルカリ便についてプラス155円で承ります。(同様に1万円を超えるカードについては無条件でメルカリ便での発送となります。)コンビニ払い希望の方は、あらかじめコメントお願いします。#ポケカ#ポケモンカード#SR#HR#SSR#SA#シャイニースターV#フシギバナVmax#カメックスVmax#いちげき#れんげき#スペシャルアート#プロモ#イーブイヒーローズ#フュージョンアーツ#フュージョン#25th#25周年#ミュウ#EX#旧裏#プロモ#スターバース#アルセウス#エクストラバトル#エクバ#エクストラリザードン　ポケカまとめ売り引退URHRSSRRRRGXEXVSeSAプロモオルタージェネシスドリームリーグタッグボルトタッグバトル迅雷スパーク爆炎ウォーカーミラクルツイン仰天のボルテッカーシャイニースターv一撃マスター連撃マスター双璧のファイタースカイレジェンドダブルブレイズ白銀のランス漆黒のガイストハイクラスデッキキラインテレオンVMAXゲンガーVMAXイーブイヒーローズブラッキーVMAX冒険家の発見シャープシューターレックウザVMAX蒼空ストリーム摩天パーフェクトフュージョンアーツミュウVMAXVMAXクライマックス　25thアニバーサリー　ミュウ　vmaxクライマックスユウリ　ピカチュウ　スタートデッキ　スターバース　vstarポケモンgoミュウツー　リザードン　ギラティナ　旧裏　美品　スタートデッキ100
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