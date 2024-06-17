fernandes フェルナンデス・ミニギター

fernandesフェルナンデス・ミニギターソフトケース、肩ひもが付きます。弦が1本切れています＊その他の確認は、動作環境が無い為未確認ですので、ご了承下さい。細かいことは分かりませんので中古品としてご理解して頂ける方の購入を希望しています。＊ご希望があれば値引き交渉致します。サイズ・・全体で約〜80cm



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