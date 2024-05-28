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商品詳細
KAWAIミニピアノP-25ローズレッド1107新品未使用品・箱の中身のビニール等は未開封です。箱はやや痛みがあります。ビニールの上から鍵盤を2回ほど叩いております。動作確認問題無しです。カワイのピアノは音程が正確に近いので、ちゃんとした音楽遊びに関わらせたい場合、オススメです(*^^*)#河合楽器製作所#KAWAI【商品説明】ポリスチレン樹脂製の本体で25鍵のピアノのおもちゃで、根強い人気を誇る製品です。金属パイプを使用した音源部は、ほとんど音程に狂いが生じない美しい音色を奏でます。差込式の脚が3本付きます。※P-25は屋根が開かないタイプです。おもちゃジャンル...楽器玩具性別...男女兼用レベル...初心者
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KAWAI ミニピアノ P-25 (ローズレッド)
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KAWAI ミニピアノ P-25 (ローズレッド)
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