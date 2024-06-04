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ドクタードゥーム
商品番号 S68986485718
商品名

ドクタードゥーム
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,448 円
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商品詳細

トイビス製の1994製のドクタードゥームになります。高さ12.5センチです。マント脱着可能です。本体のみです。
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