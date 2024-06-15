TNG オカリナ 楽器 12穴 / シングル/ベース/C調/紫砂赤土 BC

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#TNG#オカリナ#楽器#12穴#シングル#ベース#C調#紫砂#赤土#BC(運指表付き)(専用ケース付き)#ocarina#高級#管吹奏【納得の音量】塗装が少なく響きをとめないのがこのモデルの大きな特徴と言えます。最低音の「ラ（C管の場合）」も音程がとりやすく、音量も台湾オカリナの中では納得できる音量まで稼ぐことができます。【商品の仕様】産地：台湾。L24cm*W14cm*T8cm 低音ラ-高音ファ 付属品：専用外箱ケース【ギフト・贈り物】また自分用はもちろん、父の日、母の日などお世話になった方へのプレゼントにもおすすめです。