zoom G6 マルチエフェクター　美品

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商品詳細
今年の3月に新品で購入しました。タッチパネルが付いていて操作がかなりスムーズに行えます。音も実際にライブで問題なく使用できるクオリティです。IRも入っているのでレコーディングの際に重宝するかと思います。違うギタープロセッサーを購入したため出品いたします。何度かライブで使用して、あとは室内使用なので比較的綺麗かと思います。動作は確認済みです。電源ケーブル、箱、説明書、 おまけでUSBケーブルをおつけいたします。#zoom#マルチエフェクター#ギタープロセッサー#エレキギター
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