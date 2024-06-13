

盆栽鉢 時代ミニ盆栽鉢名有り3個小品盆栽鉢サボテン山野草正方鉢長方鉢窓、枠有陶翠 盆栽鉢 時代ミニ盆栽鉢名有り3個小品盆栽鉢サボテン山野草正方鉢長方鉢窓、枠有陶翠



盆栽鉢 時代ミニ盆栽鉢名有り3個小品盆栽鉢サボテン山野草正方鉢長方鉢窓、枠有陶翠 盆栽鉢 時代ミニ盆栽鉢名有り3個小品盆栽鉢サボテン山野草正方鉢長方鉢窓、枠有陶翠



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盆栽鉢 時代ミニ盆栽鉢名有り3個小品盆栽鉢サボテン山野草正方鉢長方鉢窓、枠有陶翠 盆栽鉢 時代ミニ盆栽鉢名有り3個小品盆栽鉢サボテン山野草正方鉢長方鉢窓、枠有陶翠



盆栽鉢 時代ミニ盆栽鉢名有り3個小品盆栽鉢サボテン山野草正方鉢長方鉢窓、枠有陶翠 盆栽鉢 時代ミニ盆栽鉢名有り3個小品盆栽鉢サボテン山野草正方鉢長方鉢窓、枠有陶翠



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T大変古い鉢です。目立った欠けなどはないように思いますが汚れございます。落款は殆ど消えて判明できません。在庫の他の鉢からの推測となりますが、長方鉢とシンプルな、段足の正方鉢は陶翠の、青い染付た落款のようにもみえます。窓付き正方鉢は陶翠とみえます。#月星盆栽鉢◇返品等お受け致しかねますのでお、お写真ご確認、ご納得のうえコメント、プロフィール必読にて宜しくお願い致します。※同じ様な品を多数出品致しておりますので在庫確認、見落としなどの最終検品確認させて頂きたく、ご購入前にメッセージ頂けたら幸いです。探すのにちょっと手間取る場合が御座いますので、宜しくお願い致します。◇最近横行するメルカリ出品の品の画像文章を盗用してお値下げして販売する見せかけの偽サイトにご注意下さい。当方はメルカリ以外は出品しておりません。70年ほど前からの祖父のコレクションの実際に使われていた自宅管理の古い鉢なども出品しております。できる限り注意を払って出品しておりますが、、古い物に関しては神経質に気なさる方はご遠慮下さい。素人にて見見落とし、万が一の勘違いなども有るかもしれませんので何卒ご容赦くださいませ。◇商品以外の台などは含みません。◇出品のためのタイトルをつけております。素人にて誤りがあるかもしれません。◇画像にてご確認下さい。◇落款、素材などできる限り画像をアップいたしますが、不鮮明なもの、モニターによる色の違いなどあるかと思いますが、ご了承下さい。◇採寸等誤差お許しください◇他にも在庫多数にて、お探しの品ごがいましたらお尋ね下さい。◇素人検品にて、古い鉢に関しましては細かい点を気にされる方はご遠慮下さい。#盆栽鉢 #時代鉢 #古鉢 #陶酔 #服部 #陶一 #小品盆栽鉢#鴻陽 #泥珠 #文山 #舟山 #光泉 #中国宜興 #丸藤#美山 #美芸 #杉浦 #珠泥 #紫泥 #烏泥 #鶏血釉 #秀峰 #豆鉢#美豊#ミニ盆栽鉢 #水庄園 #常滑焼 #山秋 #銭号 #銭子リンセイセンシリンセイ #芝勝 #盆景 #水石 #山野草鉢 #サボテン鉢 #苔玉鉢 #古典園芸用鉢 #多肉植物鉢#手作り鉢 #手びねり鉢 #植木鉢#支那鉢 #大正鉢 #寄せ植え #水蓮鉢 #火鉢 #メダカ鉢 #園芸鉢 #正山 #石州 #行山 #松皮 #平安虹泉