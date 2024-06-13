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チャングンソク フェイス　クラッチバッグ
商品番号 B86124342859
商品名

チャングンソク フェイス　クラッチバッグ
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。一度使用しました。大事に使用しましたので傷など見られません。黒のオーガンジーを被せると更に素敵です他のお品とのおまとめ相談可ご質問等ありましたらコメントお願いします
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