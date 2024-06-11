山本陶秀　備前酒吞　緋襷

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商品詳細
山本陶秀 備前酒吞 緋襷サイズ H5㌢ｗ6㌢共箱、共布(印あり)栞無し12年前都内の古美術店で購入しその後未使用ガス窯による繊細な仕上がりの緋襷酒呑です。端正な造形と手取りの良さ。器体は白色の強い土味と緋色の絶妙な配置でバランス良く落ち着きある雰囲気を醸しており余白の感じはまるで枯山水を思い描いたようです。
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