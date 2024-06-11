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- 【EP版】相笠昌義「みる人」銅版画 直筆サイン
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商品詳細
商品をご覧頂きありがとうございます。作者相笠昌義（アイガサマサヨシ）作品名みる人シートサイズ横49.5cm×縦48cmイメージサイズ横36.5cm×縦46cm技法銅版画サイン直筆作品状態状態良好です。付属品シートのみ折れ防止の為ダンボールに挟んで発送致します。額装はお好みの額に入れてお楽しみ下さいませ。ご質問ございましたらコメント宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/manufacture960641.html
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