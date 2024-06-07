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尾崎裕哉 直筆サイン 人形 ライト
商品番号 G14442533961
商品名

尾崎裕哉 直筆サイン 人形 ライト
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,920 円
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商品詳細

…プロフィールはご一読ください…当時、尾崎裕哉さんご本人が所有されていた人形型ライトと同じ物を購入し、ご本人に直接サインをいただきました。飾ったりせず保管しておりましたが、経年劣化が若干あります。ご了承いただける方のみご購入ください。人数は折り曲げて変形させることができます。グッズ種類···その他ミュージシャン種別···ソロ
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尾崎裕哉 直筆サイン 人形 ライト
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