…プロフィールはご一読ください…当時、尾崎裕哉さんご本人が所有されていた人形型ライトと同じ物を購入し、ご本人に直接サインをいただきました。飾ったりせず保管しておりましたが、経年劣化が若干あります。ご了承いただける方のみご購入ください。人数は折り曲げて変形させることができます。グッズ種類···その他ミュージシャン種別···ソロ



尾崎裕哉 直筆サイン 人形 ライト - ミュージシャン



尾崎裕哉 直筆サイン 人形 ライト - ミュージシャン



ハル・フロムアポロ69直筆サイン色紙(宛名入り)-



真作】与志子/立雛図/掛軸☆宝船☆AB-64 - 絵画/タペストリ



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尾崎裕哉さんサイン会 開催決定！ | 三省堂書店



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PROFILE | 矢島聰子事務所



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