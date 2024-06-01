ミッフィー セット　まとめ売り　zakkaフェスタ

「バラ売りや値段交渉今のところ考えておりません」ご覧いただきありがとうございます！以前集めていたミッフィーグッズ達です。お誕生日ぬいぐるみ以外は新品未使用ですが、長期の素人自宅保管であることをご理解いただける方のみのご購入をお願いいたします。•靴下屋コラボのノベルティ本型ノート•2015年ローソンブランケット•お誕生日ぬいぐるみ(使用済)※自宅にて飾っていたため、少し汚れや焼けがございます•zakkaフェスタマスコット2点•zakkaフェスタトートバッグパープル•zakkaフェスタボールペン•zakkaフェスタノベルティラッピングペーパー(折れ有)※新品未開封ですが折れ曲がりがございます※素人自宅保管のため、神経質な方のご購入はご遠慮ください。※貴重なお品です。すり替え防止のため、返品返金は正当な理由がない限りご遠慮ください。ご質問などお気軽にどうぞ！グッズ種類···ぬいぐるみ



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