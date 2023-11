BUMP OF CHICKEN☆2008年夏フェスグッズ☆バンプオブチキン

お値下げ不可でお願いします。最終値下げです。バラ売りは致しておりませんが、まとめ買いは大歓迎です。お気軽にお声掛けください。バンプオブチキンのグッズ整理中♪少しでも気になりましたら、積極的にお問い合わせください♪また、他にも出品していますので同時購入も大歓迎です!・2008年夏フェスグッズ Tシャツ色:黒色サイズ:Lサイズ新品未開封 3000円・タオル色:緑色新品未開封 1800円・リストバンド色:灰色新品未開封 1000円 合計5800円素人検品ですが、比較的美品だとは思います。ただしあくまでも素人検品、素人保管になりますので、見落としがあるかもしれません。20年近く前のグッズになりますので、経年劣化は必ずあるものとお考え下さい。一度人の手に渡ったモノですので、神経質な方のご購入はお控えください。ビニール梱包されておりますので、商品自体を軽く圧縮し積み重ねる形で、段ボール箱に入れて、メルカリ便宅急便サイズで発送させていただきます。よろしくお願いいたしますm(__)m



