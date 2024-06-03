中国画　何家英 美人図　人物　紙本　肉筆　真作　まくり 骨董品　古董

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送料無料ご覧いただきありがとうございます作者：何家英蔵整理のため出品します。本紙 約 99.2cm×54cm入札は説明文、画像をよくご覧になり、納得された上でお願い致します。作品についてのご不明な点、ご質問等ございましたら入札前に質問欄からお気軽にお問合せ下さい。