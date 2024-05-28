

【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317 【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317



【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317 【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317



【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317 【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317



【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317 【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317



【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317 【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317



【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317 【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317



【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317 【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317



【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317 【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317



【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317 【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317



【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317 【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317

【真作】【参考】岩佐古香 日本画家。愛知県生。名は丈助。京都絵専に学ぶ。谷口香に師事する。香歿後は竹内栖鳳に師事する。京都住。昭和26年(1951)歿、67才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は多少の薄汚れあります。表装は概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 128㎝×幅 64㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。