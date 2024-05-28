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【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317
商品番号 R76256265831
商品名

【真作】岩佐古香/子の日/人物図/正月図/小松引き/掛軸/名家伝来/AD-317
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 6,811 円
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商品詳細

【真作】【参考】岩佐古香　　　　　　日本画家。愛知県生。名は丈助。京都絵専に学ぶ。谷口香に師事する。香歿後は竹内栖鳳に師事する。京都住。昭和26年(1951)歿、67才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は多少の薄汚れあります。表装は概ね良好です。　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　縦　128㎝×幅　64㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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