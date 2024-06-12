ARP×パセラリゾーツコラボ　レベクロバースデーキャラスタンドコンプセット

ご覧くださりありがとうございます！2023夏パセラリゾーツさんで開催されました、ARPレベルクロスバースデー特典全種です。ARPメンバー4人×衣装3種 レベクロバースデーver. 全13点メニュー表もお付けします。メニュー表は丸めて硬質の筒に入れて発送します。初期キズがある場合があります。ご了承ください。即購入大歓迎バラ売り不可#ARP#シンジ#ダイヤ#レイジ#レオン#レベクロ#パセラ



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