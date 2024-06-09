掛軸　松遷　富士山　掛け軸　骨董品

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商品詳細
掛軸 松遷 富士山 掛け軸肉筆（絹本に墨 手描き）【状態】骨董品 大変に古い掛け軸です（画像参照）表具部分 最上部に修理跡あります（画像あり）シワ シミ オレ 等があります。普通に掛けてお使いいただける状態。【サイズ】 たて 185ｃｍ よこ 45ｃｍ171027 M エ26 掛軸 松遷 富士山にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/contemplate84677.html
http://narcologia.ru/goods/capitation5908.html
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