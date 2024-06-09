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掛軸　松遷　富士山　掛け軸　骨董品
商品番号 V16114117858
商品名

掛軸　松遷　富士山　掛け軸　骨董品
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　松遷　富士山　掛け軸肉筆（絹本に墨　手描き）【状態】骨董品　大変に古い掛け軸です（画像参照）表具部分　最上部に修理跡あります（画像あり）シワ　シミ　オレ　等があります。普通に掛けてお使いいただける状態。【サイズ】　たて　　185ｃｍ　よこ　45ｃｍ171027　M　エ26　掛軸　松遷　富士山にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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